Vasco divulga novo primeiro uniforme para sequência da temporada

O Vasco divulgou, nesta sexta-feira (27), a nova camisa 1 para a temporada 2025. Ela fará sua estreia no retorno das partidas do Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, em julho. Assim, o modelo tradicional preto, com a faixa branca, conta com gola polo e detalhe em V, produzido em parceria com a Kappa.

Vale lembrar que a camisa vazou durante um show do cantor Luccas Carlos. Tal ato fez parte de uma estratégia de marketing para promover o lançamento da indumentária. Ela também terá uma marca d’água na frente escrita “1898”, ano de fundação do clube.

Dessa forma, o tema central da temporada 2025 é a torcida. É uma forma que o Cruz-Maltino encontrou para representar toda essa demonstração, de união, grandeza e lealdade.

O uniforme possui o patch ’Sou Vascaíno’ aplicado nas costas, abaixo da gola. Além do trecho de uma das músicas que ecoa em São Januário: ‘Sou vascaíno e o sentimento não pode parar’ no cobre gola, assim como o trabalho no tecido em jacquard. Não há a faixa na parte de trás, que contará apenas com o número e nome dos atletas na cor branca.

Cada linha, uma história.

Cada detalhe, um pedaço do DNA vascaíno. ???? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???? ?? Disponível em todas as lojas do Gigante da Colina e em https://t.co/MAEjBqE4P7!#VascoDaGama pic.twitter.com/oGURMCZyP6 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 27, 2025

Momentos únicos de torcedores

Ao longo da campanha, o Vasco preparou vídeos para as redes sociais que abordavam histórias de diversos de torcedores com o clube: Entre elas, estão ‘As Caravanas’, que contou a vivência de um torcedor do Espírito Santo que sempre viaja para São Januário para assistir aos jogos, e ‘Identidade e Pertencimento’, que trouxe a história de dois funcionários da instituição que são vascaínos.

Além disso, ‘Família, Vasco e Café’ revelou que o dono do melhor café do Brasil sempre marca presença nas premiações vestido de Vasco, enquanto em ‘O Viajante’, a rotina de um torcedor carioca que viaja pela América do Sul atrás clube ganhou destaque.

Por fim, o último se chamou ‘A Barreira’, que contou sobre a vivência de um torcedor. Ele se mudou para os arredores de São Januário para ficar mais próximo do universo vascaíno.

