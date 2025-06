Fifa libera duas contratações e até seis novos inscritos para mata-mata do Mundial

Dezesseis equipes seguem vivas no sonho da conquista do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Com o fim da fase de grupos, o Mundial de Clubes conheceu os 16 clubes classificados para as oitavas de final. De acordo com o regulamento da Fifa, entre esta sexta-feira (27) e a próxima quinta (3), as equipes poderão efetuar até seis trocas entre os jogadores inscritos para a sequência do torneio.

Além disso, os clubes poderão contratar até dois novos atletas, que poderão entrar na lista sem a necessidade de retirada de nenhum jogador previamente inscrito. Ainda segundo a entidade, “as substituições de goleiros devido a lesão ou doença não contam para o limite de seis mudanças permitidas”.

“Durante o período de 27 de junho a 3 de julho de 2025, os clubes podem substituir jogadores cujos contratos tenham expirado naturalmente durante a competição. Durante esse período, os clubes também podem adicionar até dois novos jogadores, que não contarão para o máximo de 35 jogadores na lista final”, diz o regulamento.

“O número total de jogadores alterados ou adicionados à lista final não pode exceder seis. Os jogadores novos e os substitutos não precisam ter sido incluídos previamente na lista provisória de jogadores do clube. Para evitar dúvidas, as substituições de goleiros devido a lesão ou doença não contam para o limite de seis mudanças permitidas”, completa a entidade.

Por fim, a Fifa preferiu estabelecer este período, pois os contratos de alguns atletas costumam ter fim no dia 30 de junho. Nesse sentido, os clubes não terão que estender contratos indesejados ou ficar com o elenco desfalcado para o mata-mata da competição. As oitavas terão início neste sábado (28), a partir de 13h (de Brasília), com o duelo entre Palmeiras e Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.