Palmeiras busca Ramón Sosa para preencher lacuna no setor ofensivo

O Palmeiras volta à carga e sonha com a contratação de Ramón Sosa, do Nottingham Forest. Os valores da transferência giram pela casa dos 11 milhões de euros, cerca de R$ 71 milhões. O paraguaio já estava no radar do clube desde o começo do ano e o Verdão espera contar com o jogador para preencher uma lacuna importante no sistema ofensivo.

Aos 25 anos de idade, Sosa é destro, mas joga pelo lado esquerdo. Velocista de pé trocado é uma característica que agrada bastante a Abel Ferreira. Neste momento, Facundo Torres e Maurício são os jogadores que atuam neste setor. Contudo, isto deve mudar após o Mundial de Clubes.

Isso porque Estêvão, que joga pelo lado direito do ataque, vai deixar o Palmeiras para se transferir para o Chelsea, da Inglaterra. A tendência é que Facundo Torres assuma o setor. O uruguaio foi contratado para ser o substituto da joia palestrina quando ele deixasse o clube. Maurício, outra opção do Verdão, também tem preferência por atuar pela direita, assim como Felipe Anderson.

Assim, a briga para assumir o lugar de Estêvão pelo lado direito deve aumentar após o Mundial. Pelo lado esquerdo, o Palmeiras apostava muito em Paulinho, mas o atacante não tem condições de jogar por 90 minutos por causa de dores na canela. O clube aguarda a evolução do camisa 10 para tomar uma decisão sobre a forma de tratamento para resolver este incômodo.

Bruno Rodrigues também pode atuar pelo lado esquerdo, mas vem de duas cirurgias graves no joelho esquerdo e o Palmeiras prega cautela. Assim, Sosa chegaria para não apenas substituir Estêvão, mas também preencher uma lacuna que ficaria em aberto após o Mundial de Clubes.

Na mira desde o início do ano

Sosa já está no radar do Palmeiras desde o início do ano e foi contratado pelo Nottingham Forest em agosto de 2024. Contudo, o Verdão está disposto a abrir os cofres para trazer o atacante. O paraguaio sinalizou que gostaria de ficar no futebol europeu. Entretanto, acredita-se que o atacante está disposto a vir para o Brasil e há um otimismo para que o negócio seja concretizado.

O jogador chegou ao Nottingham na metade de 2024, após se destacar no Talleres e na Seleção Paraguaia. Na temporada, atuou em 23 partidas, apenas em quatro como titular, com três gols e uma assistência. Pela Albirroja atuou também em 23 jogos, começando em dez deles e marcando um gol.

