Atletas e funcionários da base do Fortaleza serão beneficiados com novo projeto bilíngue

Atletas e funcionários da base serão beneficiados com novo projeto bilingue do Fortaleza - (crédito: Foto: João Moura/Fortaleza EC)

Fortaleza Esporte Clube lançou o projeto Laion Bilíngue com foco na formação integral de atletas e colaboradores. Sendo assim, todos os inscritos frequentarão três aulas semanais de inglês totalmente gratuitas no CT Ribamar Bezerra.

Liderado por Irlando Gomes, Diretor das Categorias de Base, e Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base, o projeto contou com apoio do CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz, e do Presidente da Associação, Rolim Machado.

“É importante investir nos profissionais que estão aqui dentro. Seja nos atletas, visando o mercado, ou naqueles que trabalham nos bastidores. Com as conquistas na Holanda e na Itália, o Fortaleza vem crescendo no cenário internacional, o que atrai muitos clubes a estudarem no nosso modelo de trabalho e forma de jogar”, iniciou Irlando.

E completou: “Também serve para aumentarmos ainda mais nossas relações. Por isso investimos neste projeto, pois enxergamos a língua inglesa como um facilitador”, completou.

Parceria entre Fortaleza e Instituto CENTEC

A iniciativa foi viabilizada através de uma parceria técnico-científica com o Instituto CENTEC (Centro de Ensino Tecnológico), que na ocasião da assinatura do convênio era presidido por Acrísio Sena.

“Essa iniciativa reflete nossa visão de futuro e nosso compromisso em preparar nossos profissionais para os desafios globais, fortalecendo assim nossa posição no mercado”, explicou Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base.

Com aulas em dois turnos, mais de 70 colaboradores, entre funcionários e atletas, frequentam as aulas. O calendário atual prevê classes todas às segundas, quintas e sextas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.