Lucas Paquetá deseja retornar ao Flamengo, diz jornal inglês

Lucas Paquetá, do West Ham, deseja voltar a vestir a camisa do Flamengo, clube onde começou a carreira. De acordo com o jornal inglês The Sun, o meio-campista acredita que um retorno ao time rubro-negro agora pode ser o momento de um novo começo da sua trajetória no futebol. Ele tem contrato com o clube inglês até 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Ainda conforme o jornal, o Flamengo demonstra interesse na volta de Lucas Paquetá, embora não esteja claro se o clube conseguirá arcar com os custos. O meia, aliás, teve seu nome vinculado ao Manchester City em 2023.

Além disso, Paquetá está no meio de uma investigação por envolvimento em apostas ilegais e pode ser banido do futebol. O West Ham, por sua vez, não tem pressa em vender o jogador e estipula um valor de 30 milhões de libras (cerca de R$ 225 milhões, na cotação atual) para vender o atleta.

Paquetá responde a uma investigação no âmbito da Federação Inglesa de Futebol por má conduta relacionada a apostas esportivas em quatro partidas da Premier League entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Os jogos, aliás, aconteceram contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

Segundo o jornal “The Guardian”, o julgamento de Lucas Paquetá por manipulação de apostas esportivas já finalizou no início de junho. No entanto, o veredito será dado dentro de dois meses após a conclusão.

Cria do Ninho, Paquetá subiu para o time profissional em 2016, onde se destacou e permaneceu até 2018, quando foi para o Milan por cerca de 35 milhões de euros na época. Em 2020, o meia foi para o Lyon, da França, e, em 2022/2023, caminhou para o West Ham, da Ingalterra.

