Veja a parcial de ingressos vendidos para Flamengo x Bayern

Torcida do Flamengo chama atenção em jogos do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jogo mais pesado das oitavas de final do Mundial de Clubes, Flamengo e Bayern de Munique já tem mais de 35 mil ingressos vendidos. Ainda há entradas para o Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, vendidas entre 100 e 150 dólares (entre R$ 547 e R$ 821, na cotação atual). A partida será, às 17h (de Brasília), deste domingo (29).

A capacidade do estádio, aliás é de 65 mil. Alguns torcedores estão relatando dificuldade para comprar os ingressos, mas o sistema da Fifa mostra lugares disponíveis em diversos setores, incluindo atrás dos gols.

O Flamengo tem apoiado as festas nas arquibancadas e nas cidades na medida do possível. Nos jogos, a ajuda vem através de materiais para arquibancada, como faixas de mão e bandeirinhas. O show da torcida rubro-negros nas arquibancadas já chamou atenção da Fifa. Contra o Bayern de Munique, os torcedores pretendem transformar os Estados Unidos em sua segunda casa.

Dentro de campo, o Flamengo ainda tem o último treinamento no sábado (28), quando viaja de Orlando para Miami, na véspera do jogo contra a equipe alemã. No dia que antecede a partida, o técnico Filipe Luís e um jogador, afinal, também concederão entrevista coletiva no palco do confronto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.