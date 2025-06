Leila Pereira afirma sobre título Mundial do Palmeiras: ‘A história não pode ser apagada’

Leila Pereira, presidente do Palmeiras - (crédito: Reprodução)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou em entrevista ao jornal mais importante da Alemanha, o ‘Süddeutsche Zeitung’, sobre a Copa Rio 1951.

Na época, o clube paulista ganhou a competição. Dessa forma, a mandatária afirma que o título do Mundial do Verdão existe e que não podem apagar a história. Assim, ela ressalta que para o clube e para quem conhecem a história do futebol, essa conquista é válida.

“A história não pode ser apagada. Para nós, e para todos que conhecem a história do futebol, o Palmeiras é, sim, campeão mundial. A estrela (vermelha) representa o orgulho da nossa história, e o fato de termos sido pioneiros que colocaram o nome do futebol brasileiro no topo do mundo”, disse Leila Pereira.

Vale ressaltar, portanto, que o título não tem reconhecimento da Fifa. Assim como do Fluminense, que foi campeão da competição no ano seguinte, em 1952.

Fifa não reconhece título do Palmeiras

Recentemente, no dia 14 de junho, a Fifa divulgou o relatório dos times participantes da Copa do Mundo de Clubes. Assim, Palmeiras e Fluminense aparecem como campeões da “Copa Inter-Confederações” por conta das conquistas da Copa Rio de 1951 e 1952, respectivamente.

No entanto, a entidade não reconhece todos estes torneios como títulos mundiais. Apenas os times campões da Copa Intercontinental, que teve sua disputa entre 1960 e 2004, e do Mundial de Clubes, que ainda acontece, são reconhecidos como campeões do mundo.

Mundial de Clubes

O Palmeiras, portanto, segue na disputa do Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. Após avançar em primeiro na fase de grupos, no Grupo A, com cinco pontos, o Verdão vai enfrentar o Botafogo pelas oitavas de final da competição. A partida, aliás, será neste sábado (28), às 13h (de Brasília).

