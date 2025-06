Betis vai em busca de Antony novamente: ???Jogaremos nossas cartas por ele???

O atacante Antony brilhou com a camisa do Betis na última temporada e ajudou o time a chegar à final da Liga Conferência. No entanto, ele ainda pertence ao Manchester United, da Inglaterra. O diretor esportivo do clube espanhol já revelou o desejo de manter o brasileiro.

Na Europa, Antony começou no Ajax, onde se destacou e ganhou projeção no cenário do futebol europeu. Depois, transferiu-se para o Manchester United, mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve na Holanda. Na Espanha, reencontrou seu bom futebol e encantou a torcida do Betis. Agora, ele retorna aos Red Devils após o fim do empréstimo, encerrado em maio deste ano.

“Todos nós temos que estar cientes de que o Antony é uma operação muito complexa, devido ao nível do jogador e a sua recente passagem pelo Betis. Não é fácil, mas, enquanto ele não se comprometer com outro clube, vamos jogar nossas cartas para trazê-lo de volta”, afirmou Manu Fajardo, dirigente do Betis.

“Tentaremos implementar fórmulas diferentes, sem comprometer financeiramente o clube. A sustentabilidade é o mais importante. Vamos buscar soluções criativas, como já fizemos outras vezes, para manter o Antony. Mas sempre com o rigor econômico que temos adotado até agora. O mercado é aberto, muito dinâmico, e nós fazemos parte desse jogo” completou o dirigente.

Além do Betis, o Bayer Leverkusen, da Alemanha, também demonstrou interesse em contratar o atacante. A princípio, Antony retorna ao time inglês e pode ser aproveitado pelo técnico Rúben Amorim. O Manchester United, no entanto, está fora das competições europeias na temporada 2025/2026.

