Santos se reapresenta à espera de reforços e mira melhora no Brasileirão

O elenco do Santos se reapresentou, nesta sexta-feira (27/6), após 15 dias de férias e deu início ao trabalho para o restante da temporada. Durante esse período, os jogadores receberam um ‘manual’ de cuidados para não ter problemas físicos nesse retorno. Agora, o técnico Cleber Xavier prepara a equipe para a volta do Brasileirão.

O Peixe volta a campo no meio de julho, mas sem data definida. Isso porque o adversário do Alvinegro Praiano será o Palmeiras, que está na disputa do Mundial de Clubes. Assim, caso o Alviverde siga avançando na competição, o embate contra o Santos pode ser alterado. O confronto seguinte será o Flamengo, que também está no torneio que acontece nos Estados Unidos.

O Peixe retornará aos treinos sem quatro jogadores: Soteldo, negociado com o Fluminense; Leo Godoy, vendido pelo Athletico-PR ao Independiente, da Argentina; Julio Furch, que pediu rescisão do contrato; e Gabriel Veron, que, apesar de ainda não ter sido encaminhado a outro time, não faz mais parte dos planos do clube.

Em contrapartida, a grande novidade no plantel é Igor Vinícius. Afinal, o novo lateral-direito da equipe também se reapresentou junto ao elenco e já começou a trabalhar com o restante do elenco. Já Willian Arão deve chegar entre segunda (30) e terça-feira (01). Durante a pausa, o Peixe também renovou com o meia-atacante Neymar.

Até o retorno das competições, o Santos planeja fazer novas contratações e até negociar algumas saídas. Contudo, o principal objetivo de Cleber Xavier é preparar o time para sair da incômoda situação no brasileirão. Afinal, o Peixe está na 15ª colocação, com 11 pontos, mesma pontuação do Internacional, que abre a zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.