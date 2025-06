Clubes brasileiros sondam Lucas Ribeiro, destaque do Mamelodi no Mundial

Lucas Ribeiro, camisa 10 do Mamelodi, teve um bom desempenho no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação / Mamelodi Sundowns)

Destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, o meia Lucas Ribeiro, de 26 anos, tem chamado a atenção de dois clubes brasileiros. Afinal, Fluminense e Cruzeiro sondaram a situação do atleta, que voltou a ter uma boa atuação na despedida da equipe sul-africana no torneio, no empate, sem gols, com o Tricolor. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

No momento, o clube africano deseja algo em torno de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) para negociá-lo, de forma definitiva. Mesmo assim, existe uma dificuldade a mais, visto que ele tem conversas avançadas para defender um time do Qatar a partir do próximo semestre.

Nascido no Maranhão, Lucas Ribeiro atua fora do Brasil desde 2017. No exterior, ele passou pelo Valenciennes, da França, pelo Excelsion Virton, Charleiroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren, todos da Bélgica.

Desde 2023, ele atua pelo Mamelodi e, na temporada atual, esteve em campo em 50 jogos, com 21 gols e deu 13 assistências. No Brasil, ele defendeu apenas as cores de clubes do Maranhão (Moto Club e Pinheiro).

Para a disputa da competição da Fifa, o Fluminense só trouxe um reforço. Trata-se de Soteldo, que teve problemas físicos e ficou de fora das três rodadas da primeira fase. O venezuelano tenta ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho contra a Inter de Milão.

Dessa forma, a partir do final de julho, na abertura da janela de transferências, o clube carioca voltará de forma mais ativa ao mercado para fortalecer o elenco.

