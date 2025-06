Corinthians é investigado por suspeita de sonegação de impostos

O Corinthians está sendo investigado pela Polícia Federal por possíveis crimes tributários no clube. Ou seja, o Timão pode ser enquadrado por sonegação de impostos. O inquérito foi aberto no dia 30 de abril por determinação da Justiça, após solicitação do Ministério Público Federal.

“O departamento jurídico da gestão interina do Sport Club Corinthians Paulista informa que tem conhecimento do inquérito e que neste momento está adotando as medidas jurídicas cabíveis para o esclarecimento das dúvidas das autoridades”, disse o Corinthians, em nota.

De acordo com o Ministério Público, o Corinthians cometeu crime nos artigos 1 e 2 da lei 8.137/90. O primeiro constitui crime contra a ordem tributária por suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório.

Já o segundo artigo diz que constitui crime fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos. Além de empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. A punição por não descumprir estes artigos pode ser de seis meses a sete anos de reclusão além de multa.

A investigação ainda está em estágio inicial. O Ministério Público pediu que o inquérito seja concluído em até quatro meses. Contudo, este prazo pode ser prorrogado. Este é só mais um dos muitos problemas que o Timão precisa resolver em curto prazo.

Afinal, o Corinthians precisa quitar os débitos em aberto com os jogadores em relação a direitos de imagem e luvas. Além disso, o Timão ainda precisa votar no impeachment definitivo de Augusto Melo.

