Igor Jesus projeta Palmeiras x Botafogo pelo Mundial: ‘Não sinto essa rivalidade’

Botafogo e Palmeiras fizeram grandes duelos nos últimos anos, com o Glorioso campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. Na véspera do jogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o centroavante Igor Jesus negou rivalidade entre os clubes e pediu concentração do time para o duelo decisivo.

“Particularmente, não sinto essa rivalidade. Não sei se vocês, de fora, enxergam isso como rivalidade. Acho que é um jogo como outro. É importante por se tratar de Mundial de Clubes e estamos preparados para esse desafio”, afirmou Igor Jesus, em entrevista coletiva.

“Acho que seria como se enfrentássemos um europeu. Sabemos que independente do time seria um jogo importante por se tratar de um Mundial de Clubes. Estamos preparados para esse desafio. Por se tratar do Mundial e em oitavas de final, é sempre diferente. Jogo único, então sabemos que precisamos estar concentrados o máximo possível para o menor número possível de erros”, declarou.

O jogador está motivado para a competição, sua última no Botafogo antes de ir para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

“Venho me preparando há muito tempo para essa competição. Fiquei realmente no Botafogo para jogar o Mundial de Clubes e poder ajudar esse clube da melhor forma, como eu venho fazendo, com gols. Isso é mais importante e espero dar continuidade”, disse.

Desafios do Botafogo

O Botafogo vem de dois grandes desafios e uma classificação heroica, tendo Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid em sua chave. A equipe comandada por Renato Paiva passou na segunda colocação e provou seus valores.

“Nosso grupo é bem forte mentalmente e todos os jogadores sabem o tamanho dessa competição, o quanto é importante ter o máximo de concentração para não termos erros bobos, até porque sabemos que tem equipes de muita qualidade. Erros bobos acabam terminando em gol, mas estamos concentrados o máximo possível para que possamos acertar a maioria das jogadas”, afirmou o camisa 99.

O Botafogo ficou em segundo lugar no grupo B e por isso enfrenta o Palmeiras, que foi o líder do grupo A. Quem se classificar deste confronto aguarda o vencedor da partida entre Benfica, de Portugal, e Chelsea, da Inglaterra, que jogam também neste sábado (28), mas às 17h (de Brasília).

