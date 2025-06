Atlético: Zagueiro da base tem propostas na Europa e deve deixar clube

Com passagens pela base da Portuguesa e do Santos, Renan chegou ao Atlético vindo do Ibrachina, de São Paulo, em julho de 2022. Neste ano, ele fez parte da pré-temporada do elenco profissional, nos Estados Unidos.

Aliás, ele também estava no grupo que disputou as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, sendo titular nas três partidas. Atualmente, ele está no Sub-20 do clube e é o capitão do time.