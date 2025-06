Palmeiras faz último treino antes de duelo contra o Botafogo e terá mudanças

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira (27/6), em Greensboro, seu último treino antes do duelo contra o Botafogo. As equipes se enfrentam no sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. E o técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças no time titular.

O treinador organizou um trabalho tático e de bolas paradas antes de liberar o elenco para o recreativo. Contudo, o time titular deve ter mudanças em relação ao que iniciou contra o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

A principal delas está no meio-campo. Aníbal Moreno foi mais uma vez a campo e deve ter condições de jogar após se recuperar de um edema na coxa direita. Contra o Inter Miami, Abel apostou em Lucas Evangelista ao lado de Richard Ríos. Contudo, o substituto não teve bom desempenho. Assim, o argentino deve voltar aos 11 iniciais.

Na defesa, Murilo sofreu uma lesão na coxa esquerda e não deve mais jogar o Mundial. Quem deve ficar com a vaga é Bruno Fuchs, que fará dupla com Gustavo Gómez. Micael é a outra opção, mas corre por fora. Na lateral direita, Marcos Rocha pode ser mantido, após Giay não atuar tão bem nas duas primeiras rodadas.

Por fim, no ataque, Maurício deve ficar no lugar de Raphael Veiga. Além disso, Flaco López e Vitor Roque brigam por um lugar como homem de referência do Palmeiras.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.