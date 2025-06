De Gea ironiza renovação de Cristiano Ronaldo na Arábia: ???Jogando de graça???

Cristiano Ronaldo confirmou recentemente a renovação de seu contrato com o Al-Nassr até 2027. Após o anúncio nas redes sociais, o goleiro De Gea, seu ex-companheiro no Manchester United, fez uma brincadeira sobre o salário do português.

Com a renovação, Ronaldo passará a receber o maior salário do mundo entre os jogadores de futebol. De Gea comentou na postagem: “E jogando de graça”, acompanhado de um emoji sorridente.

Segundo a imprensa internacional, Ronaldo vai receber 209 milhões de euros anuais (cerca de R$ 1,3 bilhão). Além disso, terá direito a 15% das ações do clube saudita.

Ronaldo e De Gea atuaram juntos na Inglaterra durante as temporadas de 2021 e 2022. Também se enfrentaram em torneios de seleções, quando o goleiro ainda era convocado com frequência para a seleção da Espanha.

Atualmente, o goleiro defende a Fiorentina, da Itália. Já Ronaldo está no futebol saudita desde 2022. Seu nome chegou a ser especulado em equipes que estão disputando o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, mas as conversas não evoluíram.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.