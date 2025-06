Jornal espanhol destaca atuações de Arias, do Fluminense: ‘Podia estar na Europa’

Arias em ação pelo Fluminense no empate, sem gols, com o Mamelodi - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, Jhon Arias tem feito um Mundial de Clubes consistente e chamado a atenção da imprensa internacional. Afinal, o jornal espanhol “As” ao analisar a campanha dos clubes brasileiros no torneio citou que o colombiano poderia atuar na Europa. A publicação também citou nomes como Arrascaeta, do Flamengo, e Richard Ríos, que defende as cores do Palmeiras.

“A economia saudável permite que o Flamengo mantenha jogadores como De Arrascaeta, Richard Ríos, do Palmeiras, e Jhon Arias, do Fluminense. São exemplos de jogadores que poderiam ter um papel de destaque na Europa, mas que brilham no Brasil e são ícones em seus respectivos clubes. Além disso, eles também podem se reforçar com nomes como Jorginho e Vitor Roque antes deste torneio”, disse o “AS”.

Líder e referência técnica no Tricolor

Desde que chegou ao Fluminense, Arias soma 226 jogos, 47 gols e 54 assistências. No futebol brasileiro, se tornou um grande garçom, à frente, inclusive, de Arrascaeta, do Flamengo, que tem 49 passes para tentos. O colombiano falou sobre os sonhos que tem conquistado com a camisa tricolor e também por sua seleção.

Vale lembrar que o jogador chegou a receber proposta do Galatasaray, da Turquia, e do Zenit, da Rússia, porém optou por renovar o contrato com o clube de Laranjeiras. Dentro e fora de campo, o atleta tem assumido cada vez mais o papel de líder e comanda a equipe, sobretudo na disputa do Mundial.

Diante do Ulsan HD, Arias marcou um belo gol de falta e deu uma assistência para o tento, de cabeça, de Keno, sendo, mais uma vez, decisivo. Inegavelmente, os comandados do técnico Renato Gaúcho sentem muito quando o jogador não está em campo e ele exerce um papel crucial tanto na criação, como nas conclusões a gol do time carioca.

