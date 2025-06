Alaba tem nova lesão e fica de fora do Mundial de Clubes

Alaba durante treinamento do Real Madrid nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Divulgação)

David Alaba sofreu mais uma lesão e vira desfalque para o Real Madrid no Mundial de Clubes. O zagueiro, que está afastado há dois meses, voltou a se lesionar justamente quando se aproximava do retorno. Exames feitos nesta sexta-feira (27) detectaram uma lesão muscular no músculo sóleo da perna esquerda. O clube merengue confirmou, mas não informou um prazo para a recuperação.

LEIA MAIS: Bellingham pode desfalcar o Real Madrid por até três meses após o Mundial

O austríaco ainda estava se recuperando de uma lesão no menisco sofrida em abril. Agora, interrompe novamente o processo, após já ter enfrentado uma ruptura no ligamento cruzado na temporada 2023/24.

Desde então, Alaba não conseguiu recuperar o ritmo. Nesta temporada, disputou só 14 jogos. Na anterior, foram 17.

Com a nova lesão, ele está fora do Mundial de Clubes, torneio que marcaria sua volta aos gramados. A expectativa agora é que o defensor continue o tratamento nos Estados Unidos, durante a pré-temporada, acompanhado pelo departamento médico do Real Madrid.

