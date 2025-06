Estádio de Palmeiras x Botafogo passa por ajustes antes de jogo do Mundial

Palmeiras e Botafogo vão realizar o primeiro duelo entre clubes brasileiros do Mundial de Clubes. O confronto será neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos. O palco passa por ajustes para receber os torcedores brasileiros na partida decisiva.

De acordo com o “ge”, voluntários foram ao local para limpar cadeiras, ajustar tintas e tirar poeira na parte onde os torcedores ficam. Na última quinta-feira (26), o Real Madrid venceu o RB Salzburg, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

O campo, inclusive, recebeu elogios pelo clube espanhol. Após a partida, funcionários do Real Madrid definiram o Lincoln Financial Field como o melhor gramado em que jogaram desde a chegada aos Estados Unidos. Também na primeira fase, o Flamengo, aliás, fez seus dois primeiros jogos da fase de grupos no estádio da Filadélfia, nas vitórias contra o Espérance, da Tunísia, e diante do Chelsea, da Inglaterra.

Um dos principais estádios da Copa do Mundo de 2026, a arena do Philadelphia Eagles, da NFL, é um dos principais palcos para o Mundial de Clubes. Com sua robusta estrutura para quase 70 mil torcedores, o local é tido como um dos mais modernos dos Estados Unidos.

