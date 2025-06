Mundial tem 15 campeões continentais nas oitavas

Mundial tem nove campeões continentais no mata-mata - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Mundial de Clubes chegou no mata-mata e promete muita emoção até a final. Afinal, 16 equipes sobreviveram na fase de grupos e seguem na briga pelo maior título do futebol. Entre eles, 15 campeões continentais, incluindo os quatro brasileiros. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de representantes na competição.

A única exceção de campeão continental nas oitavas de final é o Inter Miami. O time americano, liderado por Lionel Messi, Luis Suárez e cia, nunca conquistou o título da Liga dos Campeões da Concacaf. Contudo, chegam embalados no mata-mata e querem representar bem o país-sede do Mundial de Clubes.

O país com mais títulos continentais é a Espanha. O curioso, no entanto, é que todos os 15 títulos pertencem ao Real Madrid, já que o Atlético de Madrid ficou na fase de grupos — e também nunca ganhou a Liga dos Campeões. O Brasil, por sua vez, soma oito títulos e é o segundo país com mais conquistas continentais, na frente da Itália, Alemanha, Inglaterra e Portugal.

As oitavas de final do Mundial de Clubes começam neste sábado (28). Palmeiras e Botafogo se enfrentam às 13h (de Brasília), na Filadélfia. Aliás, um dos dois vai representar o Brasil nas quartas de final. Contudo, Flamengo e Fluminense terão adversários europeus pelo caminho. Afinal, o Rubro-Negro encara o Bayern de Munique, domingo (29), às 17h, em Miami, enquanto o Tricolor enfrenta a Inter de Milão, segunda-feira (30), às 16h, em Charlotte.

Agenda de jogos

Sábado (28/6)

Palmeiras x Botafogo – 13h

Benfica x Chelsea – 17h

Domingo (29/6)

PSG x Inter Miami – 13h

Flamengo x Bayern de Munique – 17h

Segunda-feira (30/6)

Inter de Milão x Fluminense – 16h

Manchester City x Al-Hilal – 22h

Terça-feira (1/7)

Real Madrid x Juventus – 16h

Borussia Dortmund x Monterrey – 22h

