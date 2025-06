Corinthians acerta parte de dívida com Depay, mas premiação do estadual segue ativa

Nesta sexta-feira (27), a diretoria do Corinthians quitou parte da dívida com o atacante Memphis Depay, relacionada aos direitos de imagem do holandês. O valor pago foi de aproximadamente R$ 1,4 milhão. No entanto, ainda restam R$ 4,7 milhões em aberto, referentes à premiação pela conquista do Paulistão.

Em notificação enviada pelos advogados de Depay, o Corinthians tratou a parcela dos direitos de imagem como algo simples de resolver. Segundo o clube, os valores não foram pagos anteriormente por falta de apresentação das notas fiscais. O camisa 10 deve se reapresentar no CT Joaquim Grava após o período de férias.

VEJA: Corinthians é investigado por suspeita de sonegação de impostos

A diretoria do Corinthians segue em diálogo com os agentes do jogador para tratar das pendências financeiras. As conversas estão sendo conduzidas principalmente pelo diretor executivo, Fabinho Soldado.

“É importante olhar para todo o cenário do futebol brasileiro. Os clubes passam por grandes dificuldades. Não quero citar equipes, mas não é só o Corinthians que enfrenta problemas. E essas dificuldades não ficam escondidas, elas aparecem todos os dias. Todo mundo conhece a luta que travamos aqui. Dentro disso, é claro que há situações em aberto, mas todas foram discutidas e sempre foram bem administradas”, afirmou o dirigente, ao portal “ge”.

Todavia, em caixa, o Corinthians também enfrenta problemas. A nova diretoria, ao assumir, afirmou ter encontrado R$ 30 milhões em dívidas de curto prazo e correu para levantar recursos e refinanciar os compromissos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.