Veja o ranking de faturamento dos clubes até o momento no Mundial

Através do Mundial de Clubes, a Fifa pagará em torno de 1 bilhão de dólares (R$ 5,47 bilhões, no câmbio atual) em premiação aos 32 clubes participantes. Boa parte desse valor cai ainda nesta sexta-feira (27/6), dia seguinte ao fim da fase de grupos do torneio. Esta sexta representa, aliás, o primeiro dia sem jogos desde o início da competição. Veja com o Jogada10, então, quanto cada um já faturou até o momento, somando participação, rendimento na fase de grupos e classificação às oitavas.

Premiação é diferente por confederação

Acima de tudo, precisamos lembrar que existem algumas diferenciações na premiação da Fifa. Afinal, excluindo a Uefa (Europa), os times de cada uma das confederações restantes recebem os mesmos valores dentro de cada grupo. Por exemplo: os quatro brasileiros receberam exatamente a mesma quantia em relação a River Plate (ARG) e Boca Juniors (ARG), outros representantes da Conmebol (R$ 84,5 milhões).

Já a AFC (Ásia), CAF (África) e a Concacaf (Américas do Norte e Central) receberam menos, mas o mesmo valor entre elas – R$ 52,21 milhões. O Auckland City (NZE), único representante da OFC (Oceania), aliás, recebeu “somente” R$ 19,57 milhões. Os europeus, por outro lado, recebem um valor mínimo (cerca de R$ 70 milhões), mas, dependendo do time, o valor é maior. O Manchester City, por exemplo, é o que recebe mais só por participar do torneio: R$ 216,3 milhões, valor que por si só já o colocaria no Top-10 dos maiores arrecadadores.

Dessa forma, os 14 times que receberam menos estão no grupo dos 16 que já deram adeus ao torneio. Dentre os eliminados, somente Porto (POR) e Atlético de Madrid (ESP) receberam, então, mais do que algum time que avançou de fase (Monterrey-MEX, Al-Hilal-SAU e Inter Miami-EUA).

Dentre os brasileiros, apenas o Flamengo surge entre o Top-10. Isso porque o Mais Querido foi o brasuka de melhor campanha na competição, somando duas vitórias e um empate. Assim, já arrecadou R$ 153,3 milhões – R$ 5,5 mi a mais que Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Tal valor é, afinal, o que um time arrecada por empatar na fase de grupos. Cada vitória, aliás, representa uma soma de R$ 11 milhões.

Primeiro, veja a premiação da Fifa no Mundial

Fase de grupos: 15,2 milhões de dólares (R$ 84,5 milhões) pela participação*; 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) por vitória; 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) por empate.

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões) pela classificação.

Quartas de final: 13,1 milhões de dólares (R$ 72,1 milhões) pela classificação.

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 115,7 milhões) pela classificação.

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 165,3 milhões).

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 220,4 milhões).

*Valor para times da Conmebol; AFC (Ásia), CAF (África) e a Concacaf (Américas do Norte e Central) recebem R$ 52,21 milhões; OFC (Oceania) recebe R$ 19,57 milhões; Uefa (Europa) recebe R$ 70 milhões de valor mínimo.

Confira o Ranking dos times que mais arrecadaram no Mundial de Clubes*

32º – Auckland City (NZE)* – R$ 19,57 milhões (participação) + R$ 5,5 milhões (um empate) = R$ 25,07 milhões

27º – Seattle (EUA)* – R$ 52,21 milhões (participação)

27º – Urawa Reds (JAP)* – R$ 52,21 milhões (participação)

27º – Ulsan HD (COR)* – R$ 52,21 milhões (participação)

27º – Wydad (MAR)* – R$ 52,21 milhões (participação)

27º – Pachuca (MEX)* – R$ 52,21 milhões (participação)

26º – Los Angeles FC (EUA)* – R$ 52,21 milhões (participação) + R$ 5,5 milhões (um empate) = R$ 57,71 milhões

23º – Al Ahly (EGI)* – R$ 52,21 milhões (participação) + R$ 11 milhões (dois empates) = R$ 63,21 milhões

23º – Espérance (TUN)* – R$ 52,21 milhões (participação) + R$ 11 milhões (uma vitória) = R$ 63,21 milhões

23º – Al Ain (EAU)* – R$ 52,21 milhões (participação) + R$ 11 milhões (uma vitória) = R$ 63,21 milhões

22º – Mamelodi Sundowns (RSA)* – R$ 52,21 milhões (participação) + R$ 16,5 milhões (uma vitória e um empate) = R$ 68,71 milhões

21º – Red Bull Salzburg (AUS)* – R$ 72,27 milhões (participação) + R$ 16,5 milhões (uma vitória e um empate) = R$ 88,77 milhões

Top-20

20º – Boca Juniors (ARG)* – R$ 84,5 milhões (participação) + R$ 11 milhões (dois empates) = R$ 95,5 milhões

19º – River Plate (ARG)* – R$ 84,5 milhões (participação) + R$ 16,5 milhões (uma vitória e um empate) = R$ 101 milhões

16º – Monterrey (MEX) – R$ 52,21 milhões (participação) + R$ 22 milhões (uma vitória e dois empates) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 115,51 milhões

16º – Al Hilal (SAU) – R$ 52,21 milhões (participação) + R$ 22 milhões (uma vitória e dois empates) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 115,51 milhões

16º – Inter Miami (EUA) – R$ 52,21 milhões (participação) + R$ 22 milhões (uma vitória e dois empates) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 115,51 milhões

15º – Porto (POR)* – R$ 111,74 milhões (participação) + R$ 11 milhões (dois empates) = R$ 122,74

14º – Atlético de Madrid (ESP)* – R$ 124,52 milhões (participação) + R$ 22 milhões (duas vitórias) = R$ 146,52

11º – BOTAFOGO – R$ 84,5 milhões (participação) + R$ 22 milhões (duas vitórias) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 147,8 milhões

11º – FLUMINENSE – R$ 84,5 milhões (participação) + R$ 22 milhões (uma vitória e dois empates) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 147,8 milhões

11º – PALMEIRAS – R$ 84,5 milhões (participação) + R$ 22 milhões (uma vitória e dois empates) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 147,8 milhões

Top-10

10º – Juventus (ITA) – R$ 85,61 milhões (participação) + R$ 22 milhões (duas vitórias) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 148,91 milhões

9º – FLAMENGO – R$ 84,5 milhões (participação) + R$ 27,5 milhões (duas vitórias e um empate) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 153,3 milhões

8º – Benfica (POR) – R$ 98,95 milhões (participação) + R$ 27,5 milhões (duas vitórias e um empate) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 167,75 milhões

7º – Inter de Milão (ITA) – R$ 137,31 milhões (participação) + R$ 27,5 milhões (duas vitórias e um empate) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 206,11 milhões

6º – Borussia Dortmund (ALE) – R$ 150,65 milhões (participação) + R$ 27,5 milhões (duas vitórias e um empate) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 219,45 milhões

5º – Chelsea (ING) – R$ 164,55 milhões (participação) + R$ 22 milhões (duas vitórias) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 227,85 milhões

4º – PSG (FRA) – R$ 177,33 milhões (participação) + R$ 22 milhões (duas vitórias) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 240,63 milhões

3º – Bayern de Munique (ALE) – R$ 190,67 milhões (participação) + R$ 22 milhões (duas vitórias) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 253,97 milhões

2º – Real Madrid (ESP) – R$ 203,46 milhões (participação) + R$ 27,5 (duas vitórias e um empate) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 272,26 milhões

1º – Manchester City (ING) – R$ 216,3 milhões (participação) + R$ 33 milhões (3 vitórias) + R$ 41,3 milhões (oitavas) = R$ 290,6 milhões

*Times já eliminados.

