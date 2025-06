Sobrevivente do Ninho deixa o Flamengo e acerta com Sporting

Volante da base do Flamengo, Rayan Lucas é o novo reforço do Sporting B nesta sexta-feira (27). Ele assinou contrato de empréstimo válido por um ano. O jogador de 20 anos, aliás, é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jovens atletas em 2019.

Rayan Lucas é um dos destaques da base rubro-negra e já foi para a Seleção Brasileira sub-20. Em seu novo clube, o jogador demonstrou entusiasmo em poder defender a camisa do Sporting.

“Fiquei muito feliz. É um sonho de criança representar este Clube enorme, onde foram formados jogadores gigantes. Sou muito fã do Cristiano Ronaldo e só tenho a agradecer a Deus e ao Sporting CP pela oportunidade de mostrar o meu futebol. Chego para somar”, declarou ao site do Sporting.

Rayan, aliás, tinha 14 anos na ocasião da tragédia do Ninho e foi um dos 16 sobreviventes. O jogador, portanto, era um dos últimos remanescentes do episódio. Agora, apenas o goleiro Dyogo Alves permanece no Flamengo.

Por fim, Rayan Lucas soma oito jogos pelo time principal do Flamengo: quatro em 2024 e quatro nesta temporada. Neste ano, ele foi titular em todas as vezes contra Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu.

