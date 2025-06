Cruzeiro se reapresenta após 14 dias de férias

O Cruzeiro voltou aos trabalhos. Após 14 dias de férias, o elenco se reapresentou na manhã desta sexta-feira (27), na Toca da Raposa. Os jogadores ganharam um descanso por causa da paralisação do calendário do futebol brasileiro, já que quatro equipes estão disputando o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

No primeiro dia de atividade, os jogadores realizaram um trabalho físico no campo, seguido de treino com bola. O objetivo inicial é recuperar a parte física, já que os atletas ficaram 14 dias de férias. O Cruzeiro volta a campo oficialmente no dia 13 de julho, contra o Grêmio, no Mineirão. Antes, no entanto, disputa a Vitória Cup, no dia 3.

Além disso, o Cruzeiro trabalha para esvaziar o departamento médico. A expectativa, aliás, é de ter o elenco completo na retomada do Brasileirão. Japa e Matheus Henrique já estão em fase final de recuperação. Contudo, os zagueiros Janderson e João Marcelo ainda não possuem prazo para retornar ao gramados.

Por fim, o Cruzeiro também está trabalhando para renovar contratos. Afinal, nomes como Fagner e Gamarra estão emprestados até o fim do ano, enquanto Eduardo e Bolasie assinaram contrato de um ano e vão ficar livres a partir de janeiro de 2026. Além disso, a Raposa está de olho no mercado em busca de reforços.

