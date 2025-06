Liverpool anuncia goleiro para a reserva de Alisson

O Liverpool anunciou nesta sexta-feira (27) a contratação do goleiro Freddie Woodman, de 28 anos, em uma transferência gratuita. O jogador, que acabou de deixar o Preston North End, vai integrar o elenco durante a pré-temporada sob o comando do técnico Arne Slot.

Woodman, que passou pelas categorias de base da seleção inglesa, se destacou nas últimas três temporadas no Preston. Lá, jogou 138 partidas e foi eleito o melhor jogador da equipe em 2022/23. Com passagens por clubes como Newcastle, Swansea e Kilmarnock, ele chega para reforçar a posição de goleiro do Liverpool, assumindo o posto de reserva do titular Alisson e substituindo Kelleher, que foi para o Brentford.

We are set to sign Freddie Woodman on a free transfer ???? — Liverpool FC (@LFC) June 27, 2025

O goleiro deve se apresentar no centro de treinamento do Liverpool no próximo mês para iniciar os trabalhos com o grupo.

