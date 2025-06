Volta de Mbappé aos treinos do Real Madrid assusta pela questão física

O atacante Mbappé retornou aos treinos do Real Madrid e causou impacto na internet por sua condição física. Isso porque nas imagens da atividade da última quarta-feira (26), a impressão foi que o francês teve acentuada perda de peso. Apesar da volta aos treinamentos com os companheiros, ele ainda não esteve entre os jogadores relacionados para a vitória por 3 a 0 sobre o RB Salzburg.

O técnico Xabi Alonso explicou o motivo para o camisa 9 seguir como ausência dos Merengues.

“Ele ainda apresenta uma fraqueza que não lhe permitirá jogar no nível competitivo que precisamos”, explicou o treinador dos Galácticos.

Mbappé nem sequer estreou pelo Real Madrid no Mundial de Clubes, já que ele teve sintomas de febre na véspera do primeiro compromisso no torneio, o empate com o Al-Hilal. Até que no dia 19 de junho, o atacante foi internado com um quadro de gastroenterite aguda.

Talentoso atacante ajudou o Real Madrid a se classificar de forma invicta

Com a baixa do francês nos Merengues, o promissor Gonzalo García aproveitou as oportunidades que recebeu. Afinal, nos três jogos em que atuou no Mundial de Clubes, o jovem atacante soma participações em gols. No caso, balançou as redes do Al-Hilal e do Salzburg, além de dar assistência para Arda Güler anotar um dos gols do triunfo sobre o Pachuca.

Com o término da fase de grupos, os Merengues encerraram a sua participação na liderança do Grupo H, com sete pontos, sendo dois resultados positivos e um empate. Deste modo, na etapa seguinte, o time espanhol enfrentará a Juventus. O embate pelas oitavas de final do Mundial de Clubes ocorrerá na terça-feira (01/07), às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Assim, o vencedor deste duelo enfrentará nas quartas de final o ganhador de Borussia Dortmund e Monterrey.

