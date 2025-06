Bayern brinca com ‘expressão’ da torcida do Flamengo sobre Neuer

O Bayern de Munique aproveitou o duelo contra o Flamengo para brincar com uma expressão muito utilizada pela torcida rubro-negra. Os torcedores costumam dizer que os goleiros viram Neuer diante da equipe rubro-negra. No entanto, desta vez, o goleiro de fato é o alemão, de 38 anos idade e com grande história na equipe bávara.

Desta maneira, o Bayern de Munique colocou o comentário do torcedor rubro-negro com a imagem do arqueiro neste Mundial de Clubes. A publicação, afinal, ganhou grande engajamento nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Bayern (@fcbayern)

Manuel Neuer alcançará 15 temporadas como goleiro do Bayern de Munique. Ele chegou ao clube no início de 2011/12, vindo do Schalke 04. Ele é o capitão do time desde 2017. O goleiro conquistou até hoje 30 títulos pelo Bayern, incluindo duas edições da Champions League e dois Mundiais de Clubes da Fifa. Além disso, ele foi eleito pela Fifa o melhor goleiro do mundo em 2020, e ficou entre os três melhores em 2017 e 2021.

Por fim, Flamengo e Bayern de Munique fazem duelo neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Quem avançar, vai pegar PSG ou Inter Miami.

