Bayern se aproxima de contratar novo concorrente de Harry Kane

O Bayern de Munique está perto de acertar a contratação do atacante Nick Woltemade para a próxima temporada, segundo informações da ‘Sky Sports’. O clube alemão já teria fechado um acordo com o jogador de 23 anos, que tem 1,98 m de altura, e deve assinar até 2030. Agora, faltam negociar os detalhes com o Stuttgart, time com qual o centroavante tem contrato até 2028.

Ainda de acordo com a publicação, o atacante pode receber um salário fixo anual de cerca de 7,5 milhões de euros (R$ 48 milhões) no Bayern, podendo chegar a 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) por ano, caso atinja metas e bônus previstos no contrato.

O Stuttgart tentou renovar com Woltemade, oferecendo um contrato de 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) por ano, mas o jogador recusou a proposta na última quinta-feira (26).

Revelado pelo Werder Bremen, Woltemade se destacou na temporada passada com a camisa do Stuttgart, marcando 17 gols em 33 partidas. Além disso, ele tem sido uma das principais estrelas do Euro Sub-21, onde é o artilheiro, com seis gols, e também o maior assistente, com três passes para gol, ao lado de Gustavo Sá. Ele tem ajudado a Alemanha a chegar à final contra a Inglaterra, marcada para este sábado (28).

Dessa maneira, com a chegada de Woltemade, Harry Kane, atacante e ídolo do Bayern, ganhará um concorrente de peso no ataque.

