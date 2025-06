Thiago Silva e Soteldo treinam e podem ficar à disposição no Mundial

O Fluminense iniciou os trabalhos para enfrentar a Inter de Milão, da Itália, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o empate sem gols com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, a delegação tricolor ganhou um dia de folga e retomou as atividades nesta sexta-feira (27), na Carolina do Sul. A boa notícia foi a presença do zagueiro Thiago Silva e do atacante Soteldo, que não devem ser problemas.

Thiago Silva não teve lesão, mas sentiu dores após a vitória sobre o Ulsan, da Coreia do Sul, por 4 a 2. Dessa forma, o zagueiro foi poupado do jogo contra o Mamelodi Sundowns. Contudo, deve ficar à disposição para enfrentar a Inter de Milão. O técnico Renato Gaúcho, aliás, revelou que ele deve jogar contra os italianos após a partida contra os sul-africanos.

Já Soteldo, por sua vez, chegou lesionado nos Estados Unidos. O atacante venezuelano foi o único reforço tricolor para o Mundial de Clubes e se reapresentou após defender a Venezuela nas Eliminatórias. Contudo, chegou reclamando de dores, fez exames e teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda. Dessa forma, desfalcou nos três jogos da fase de grupos.

O Fluminense enfrenta a Inter de Milão, da Itália, na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Tricolor se classificou em segundo lugar no Grupo F, enquanto os italianos avançaram como líder do Grupo E. O vencedor enfrenta Manchester City, da Inglaterra, ou Al-Hilal, da Arábia Saudita.

