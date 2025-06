STJD pune Grêmio com a perda de mando de campo por episódios em Gre-Nal

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Grêmio, nesta sexta-feira (27), com a perda de um mando de campo devido a atos irregulares que ocorreram no segundo Gre-Nal da temporada. No caso, o primeiro clássico da final do Campeonato Gaúcho, no dia 8 de março. O Imortal também precisará pagar uma multa de R$ 10 mil pelos incidentes na Arena.

Na ocasião, o árbitro Ramon Abatti Abel detalhou que a torcida do Tricolor gaúcho lançou alguns objetos em direção aos jogadores do Inter no gramado. Especificamente bobinas de papel, uma bomba e uma garrafa. A derrota do Grêmio por 2 a 0, com gols de Alan Patrick e Carbonero, também interferiu nas reações.

As bobinas não acarretaram em sanções rígidas. Por outro lado, a perda de um mando está atrelada à gravidade do lançamento da bomba. Com isso, o Grêmio será obrigado a levar uma partida para fora da Arena. Ainda haverá uma definição se o compromisso precisará ser o primeiro em seus domínios na edição de 2026 do Gauchão. Ou se poderá cumprir a punição na Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a FGF. Importante ressaltar que esta segunda competição está prevista para ocorrer em setembro deste ano.

Punição prévia ao Grêmio

Em março, a Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/RS), já tinha estabelecido como punição a multa no mesmo valor e a perda de dois mandos de campo.

Entretanto, o Imortal entrou com pedido e recorreu contra a decisão junto ao Pleno do TJD/RS, que aceitou parcialmente a solicitação. Portanto, houve a anulação das perdas de mandos. Até que a Procuradoria também pediu que o Tribunal reavaliasse a sentença.

Relembre o relato do juíz em súmula do Gre-Nal

“A torcida da geral do Grêmio, após o gol, arremessou várias bobinas de papel em direção ao campo de jogo. Cumpro informar que, aos 25 minutos do primeiro tempo, após o segundo gol da equipe do S.C. Internacional, arremessaram uma bomba, próximo ao assistente 02, vinda da torcida do Grêmio. que estourou dentro do campo de jogo. Porém, não atingiu ninguém.

Informo que, aos 43 minutos do primeiro tempo, enquanto os jogadores da equipe S.C. Internacional estavam no aquecimento, o jogador nº 19, Sr.: Rafael Santos Borre Maury, foi atingido por um rolo de bobina no rosto. Tal objeto veio do setor de torcedores da geral do Grêmio. Houve uma paralisação do jogo por dois minutos e, após a chegada do policiamento no local, ocorreu o reinício do embate. Já nos acréscimos do segundo tempo um torcedor arremessou uma garrafa de Pepsicola em direção ao campo de jogo. Tal arremesso foi feito do setor da torcida organizada geral e não atingiu nenhum jogador no campo de jogo“.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.