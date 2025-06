De la Cruz, do Flamengo, revela ter chance de jogar oitavas do Mundial

De la Cruz em treino do Flamengo nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

O volante De la Cruz está otimista em voltar a jogar pelo Flamengo. O uruguaio, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, trabalha para ficar à disposição para o jogo contra o Bayern de Munique, no domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

“Estou bem, muito melhor. Melhorando dentro dos prazos que acertamos com o departamento médico. Estou tranquilo, com a cabeça boa, que é o mais importante nesse tipo de situação, estar focado e determinado a estrear no Mundial”, afirmou De la Cruz à Flamengo TV.

“Essa é a ideia, para isso que estou trabalhando. Não me deixo levar pela ansiedade, mas a ideia é estar em campo no próximo domingo. Sei que os prazos são curtos, mas, se não der, vai ser no próximo jogo. E assim vamos trabalhando porque tenho a confiança que a equipe vai passar”, acrescentou o volante rubro-negro.

O jogador tinha chance de retornar contra o Chelsea, mas voltou a sentir dores no joelho esquerdo nos treinos e segue em busca da recuperação da lesão. De la Cruz sofreu uma entorse no local no dia 18 de maio, no clássico contra o Botafogo.

Antes da viagem aos Estados Unidos, Fernando Sassaki, chefe do departamento médico de futebol, esperava que o DM chegasse ao Mundial de Clubes “zerado”. Afinal, o clube tinha a expectativa positiva sobre De la Cruz e projetou até uma estreia contra o Espérance, da Tunísia. Contudo, não aconteceu.

Por fim, o Flamengo enfrenta o Bayern de Munique, da Alemanha, no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final. O vencedor encara o classificado de Paris Saint-Germain, da França, e Inter Miami, dos Estados Unidos, nas quartas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.