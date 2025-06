Abel espera time do Palmeiras ‘acordado’ diante do Botafogo neste sábado

Às 13h (horário de Brasília) deste sábado (28), a bola rola para Palmeiras e Botafogo em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida, que acontece na Filadélfia, gera expectativas em todos os lados. Abel Ferreira, técnico palmeirense, disse o que espera de seu time.

“Nem sempre estamos no melhor, mas o sangue e suor tem. Quando não tem inspiração, tem que ter transpiração, por isso a torcida chama de time da virada e do amor. Amanhã (sábado) com olhos bem abertos, acordados para chegar no fim do jogo e estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo”, garantiu o treinador do Palmeiras.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (27), Abel comentou, ainda, sobre os confrontos recentes com o Botafogo.

“Com certeza um jogo difícil, equilibrados desde 2020. Já ganhamos, já perdemos, empatamos, já tivemos em mata-mata. Única coincidência sou eu e alguns jogadores aqui, o Botafogo foi mudando treinadores” observou o técnico.

Possíveis adversários de Botafogo e Palmeiras

Quem avançar neste duelo enfrenta nas quartas de final o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, marcado para o mesmo sábado (28), às 17h (horário de Brasília), em Charlotte.

