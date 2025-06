Brasileiros em missão quase impossível nas oitavas do Mundial

A participação dos clubes brasileiros no Mundial é digna de todos os elogios. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras avançaram às oitavas de final, num feito em que poucos acreditavam. E com um detalhe importante: somente o Alvinegro sofreu uma derrota até aqui e, mesmo assim, num jogo em que poderia perder por até dois gols para o Atlético de Madrid (o revés foi por 1 a 0) que se classificaria.

Se o Botafogo não está mais invicto, também foi do Glorioso a vitória mais sensacional na primeira fase da competição. Com atuação defensiva espetacular, o campeão sul-americano bateu o poderoso Paris Saint-Germain, ganhador da Champions e melhor equipe do mundo na atualidade.

Também merece destaque o triunfo do Flamengo com muita autoridade em cima do Chelsea por 3 a 1, de virada, numa partida em que foi superior durante quase todo o tempo. Palmeiras e Fluminense empataram com Porto e Borussia Dortmund, respectivamente, apesar de terem sido dominantes em campo.

Agora, mesmo com todo o otimismo, o Mundial entra na fase de mata-mata. Quem perder volta para casa. E aí a tendência é que os europeus sejam bem mais consistentes na competição. O Flamengo terá missão das mais difíceis diante do Bayern de Munique. Já o Fluminense encara a Inter de Milão, vice-campeã europeia. Botafogo e Palmeiras se enfrentam num duelo muito conhecido, o que elimina um brasileiro, mas garante outro nas quartas de final.

Na hora da verdade, dificilmente os gigantes europeus vão vacilar. Porém, fica a expectativa de que os brasileiros consigam seguir contrariando a lógica, mesmo sabendo que, quanto mais o torneio se afunila, mais essa missão se torna improvável, palavra de significado bem diferente de impossível.

