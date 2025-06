Raphinha critica Mundial: ‘Abrir mão de férias por obrigação é muito complicado’

Apesar do sucesso enorme no Brasil, o atacante Raphinha fez uma análise contundente sobre o Mundial de Clubes da Fifa. Em um evento realizado em São Paulo nesta sexta-feira (27), onde falou até de Neymar, ele resolveu abordar o torneio que caiu na boca do povo. O jogador começou elogiando o mérito das equipes brasileiras na competição. Contudo, depois direcionou fortes críticas ao calendário imposto pela Fifa.

Inicialmente, o jogador do Barcelona exaltou a qualidade dos clubes do Brasil. Ele afirmou que o sucesso deles na competição é fruto de um bom trabalho. Raphinha disse:

“Sinceramente, acho que os times brasileiros têm muito potencial e muita qualidade. O mérito é deles de estarem avançando nessa Copa de Clubes. Se eles estão chegando tão longe e ganhando jogos difíceis, ou até mesmo empatando, é por conta de um trabalho bom que vem sendo feito”.

Raphinha: ‘Férias é um direito do jogador’

Apesar dos elogios aos clubes do Brasil, o foco principal de sua fala foi a crítica ao desgaste. De fato, ele defendeu os jogadores que atuam na Europa e perdem suas férias. O atleta considera a situação uma obrigação prejudicial e desrespeitosa. Por fim, ele desabafou:

“Particularmente falando, como alguém que joga em um time europeu, eles estariam de férias, né? Marquinhos e Beraldo do PSG, por exemplo, eles jogaram a final da Champions, depois se apresentaram à seleção brasileira e agora estão disputando esse torneio. Eles não pararam. Muitos dizem que é uma desculpa, mas abrir mão de férias por obrigação é muito complicado. É um direito do jogador. Ter que abrir mão das férias para jogar algo que você é obrigado, é muito ruim.”

Sem dúvida, o posicionamento de Raphinha levanta um importante debate sobre a saúde mental e física dos atletas de alto rendimento. Porém, sua fala ainda não repercutiu o esperado. Muito em virtude do Mundial de Clubes ainda estar em jogo. Mas é bem provável que outras manifestações aconteçam tão logo o torneio termine.

