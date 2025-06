Flamengo lidera, e São Paulo abre vantagem sobre Palmeiras em nova pesquisa de torcidas

Uma nova pesquisa da AtlasIntel revelou o panorama das torcidas no Brasil. O Flamengo, primeiramente, segue na liderança com 20,6% dos torcedores. Em seguida, aparece o Corinthians, que agora soma 13,9% da preferência. A grande novidade do estudo, no entanto, é o crescimento do São Paulo.

O clube paulista agora soma 10,1% e abre vantagem sobre o rival Palmeiras. O time alviverde, por sua vez, aparece com 7,8% da torcida. Essa mudança representa um novo cenário na disputa pelo terceiro lugar. Logo depois, Cruzeiro e Vasco surgem empatados, ambos com 6,0%.

O levantamento também apontou outras mudanças importantes no ranking. O Botafogo, por exemplo, cresceu e agora detém 3,6% da preferência. Por outro lado, o Santos registrou queda para 3,1% dos torcedores. O Grêmio, em contrapartida, manteve seus números estáveis em 4,6%.

No Nordeste, Sport (2,4%) e Vitória (1,7%) registraram crescimento. Em contrapartida, Bahia (2,4%), Ceará (1,1%) e Fortaleza (1,0%) caíram. A pesquisa ouviu mais de duas mil pessoas pela internet em todo o país. Portanto, a margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais.

