Al-Nassr entra na disputa e tenta atravessar acerto de Gerson com o Zenit

O futuro do volante Gerson ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (27). O Al-Nassr, da Arábia Saudita, entrou forte na disputa pelo jogador do Flamengo. O clube tenta atravessar um acerto que já estava encaminhado com o Zenit, da Rússia. A proposta saudita, portanto, promete esquentar o mercado da bola.

A investida do Al-Nassr tem a indicação direta do técnico Jorge Jesus. O treinador português está muito próximo de assumir o clube de Cristiano Ronaldo. Para convencer o volante, a oferta salarial é consideravelmente maior que a russa. Além disso, a boa relação entre Gerson e Jesus – multicampões pelo Rubro -Negro em 2019/2020 -, é um forte argumento.

A negociação não depende de um acordo direto com o Flamengo. Qualquer clube pode contratar Gerson se pagar a multa de 25 milhões de euros. O presidente do Zenit, aliás, já confirmou publicamente ter um pré-acordo. A disputa agora se concentra em convencer financeiramente o próprio jogador.

O Flamengo se prepara para enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29). Por isso, as tratativas devem continuar de forma intensa na próxima semana. O Al-Nassr corre contra o tempo para superar a oferta do Zenit. O clube saudita, enfim, promete não medir esforços até o último momento.

