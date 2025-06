Musiala se recupera e reforça o Bayern contra o Flamengo

Musiala já marcou três gols no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Bayern de Munique)

O Bayern de Munique ganhou um reforço de peso para encarar o Flamengo, nas quartas de final do Mundial de Clubes, no próximo domingo (29). Jamal Musiala está recuperado de lesão muscular e já fica à disposição do treinador Vincent Kompany.

O meia se lesionou no começo de abril, na vitória contra o Augsburg. Depois disso, perdeu os demais compromissos pelos Bávaros, como os confrontos das quartas de final da Champions League, e a fase final da Liga das Nações da Uefa.

O retorno de Musiala aos gramados aconteceu na estreia no Mundial, quando entrou na partida contra o Auckland City e marcou três gols. Entretanto, no duelo contra o Boca Juniors, deixou o campo depois de ter vindo do banco de reservas, após sentir uma lesão. Poupado contra o Benfica, o jogador está recuperado e pode encarar o Flamengo.

Na imprensa alemã, a expectativa é que Musiala ajude o Bayern a furar o sistema defensivo rubro-negro. O portal TZ ressaltou que o Flamengo sofreu apenas sete gols nos últimos 18 jogos. O veículo também destacou que Filipe Luís, o qual classificou como especialista em defesa, monta seu time com um sistema extremamente compacto e aposta em transições rápidas.

