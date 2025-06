Avaí vence clássico, entra no G4 e complica o Criciúma na Série B

O Avaí conquistou uma vitória fundamental no clássico contra o Criciúma. Nesta sexta-feira, o time venceu o rival por 2 a 1, fora de casa. O resultado foi crucial para as ambições do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado alterou significativamente a situação dos times na tabela. O Avaí agora ocupa a quarta posição, com 23 pontos somados. Em contrapartida, o Criciúma se complicou e flerta com a zona de rebaixamento. O time perdeu uma longa invencibilidade e permaneceu com 16 pontos.

O jogo

A partida no Heriberto Hülse começou bastante disputada e equilibrada. Primeiramente, o Avaí abriu o placar com um gol do volante Barreto. Pouco depois, no entanto, o Criciúma reagiu e buscou o empate na partida: Jhonata Robert marcou para o time da casa, deixando tudo igual.

Um lance capital quebrou o equilíbrio do jogo na reta final. Aos 36 minutos, o lateral Marcinho, do Criciúma, recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Avaí aproveitou a vantagem numérica. Por fim, o jovem Thayllon marcou o gol da vitória aos 42 minutos.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Quinta-feira (26)

CRB 1 x 2 América-MG

Sexta-feira (27)

Criciúma 1 x 2 Avaí — 20h30

Sábado (28)

Vila Nova x Atlético-GO — 16h

Athletico x Coritiba — 18h30

Domingo (29)

Athletic x Remo — 16h

Volta Redonda x Operário — 16h

Chapecoense x Goiás — 19h

Novorizontino x Amazonas — 19h

Segunda (30)

Paysandu x Ferroviária — 19h

Cuiabá x Botafogo-SP — 21h

