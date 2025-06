Ex-diretor do Corinthians revela bastidores de negociação com astro espanhol

Sergio Ramos é um dos grandes destaques do Mundial de Clubes até aqui. O veterano zagueiro espanhol ajudou o Monterrey a conquistar a sua classificação para a próxima fase e está na seleção da fase de grupos do torneio, feita pela Fifa. Entretanto, no final do ano passado, o destino do defensor poderia ter sido o Corinthians.

Na época, livre no mercado, o zagueiro chegou a negociar com o Timão, mas a transferência não aconteceu por questões financeiras. O ex-diretor jurídico do clube, Vinícius Cascone, revelou bastidores do negócio ao podcast “Deu Zebra Cast”.

“Ele tinha sinalizado que queria jogar no Corinthians, mas não conseguimos os parceiros para fechar isso. Ele pediu bastante (dinheiro), mas tínhamos buscado parceiros comerciais. Dois tinham adiantado, mas não sustentaram, então a gente não conseguiu avançar. Foi uma negociação conduzida pelo ex-diretor Pedro Silveira e por mim”, afirmou.

A ideia do Corinthians era fazer um dossiê nos moldes do que foi apresentado para Memphis Depay. Entretanto, na época em que conversou com o espanhol, o Timão estava brigando contra o rebaixamento e não tinha garantia de competições continentais para o próximo ano.

“Faltou dinheiro, faltou dinheiro, não tinha como. A situação política, situação financeira, você não consegue desenvolver um projeto”, enfatizou o diretor.

Em fevereiro deste ano, Sergio Ramos fechou com o Monterrey, do México. Pelos Rayados, está na disputa do Mundial e tem a expressiva marca de cinco gols em 12 jogos.

