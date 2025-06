Brasileiro da Inter de Milão prevê jogo contra Fluminense como o ‘mais difícil’ no Mundial

Carlos Augusto, lateral-esquerdo da Inter de Milão, deixou claro o respeito pelo Fluminense antes do encontro entre as equipes pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O brasileiro prevê, inclusive, um duelo até mais difícil do que foi contra o River Plate, pela fase de grupos.

“Será especial para mim, imagino que também para o Luis Henrique (atacante), porque conhecemos o Fluminense e sabemos o que nos espera. Será uma partida muito difícil, tanto quanto ou até mais que a do River , eu já disse isso no vestiário: temos que manter o nível, ser focados e duros nos desarmes”, disse ele, entrevista ao jornal ‘Gazzetta Dello Sport’, da Itália.

“Além dos confrontos físicos, vencemos com técnica o River e precisaremos ainda mais do Flu, que mostrou muita qualidade: se não tomar cuidado, arrisca, mas estamos preparados para tudo”, acrescentou.

Presente nas últimas convocações da Seleção Brasileira, Carlos Augusto mencionou, ainda, quais jogadores do time carioca merecerão atenção especial em campo por parte dos atuais vice-campeões europeus.

“Nunca olhe para a carteira de identidade de um jogador quando ele está bem: o atacante argentino Cano tem 37 anos, mas está indo muito bem, sabe fazer gols e se movimentar bem. Depois, eu digo Arias, da seleção colombiana e um ótimo ponta. Thiago Silva é inútil sequer mencionar, porque aos 40 anos ele está sempre com a bola: é uma lenda, tanto no Brasil quanto na Itália. Nunca jogamos juntos, mas conversamos várias vezes sobre a Série A, o Milan, o futebol brasileiro. Enfrentá-lo é maravilhoso para mim”, encerrou.

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte.

