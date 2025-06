Athletico x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Curitiba vai parar! Depois de 30 anos, Athletico e Coritiba realizam o clássico Athletiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na tarde deste sábado (28), às 18h30, na Ligga Arena, na capital paranaense, pela 14ª rodada do torneio.

O momento é favorável para ambas as equipes. O Furacão chega de duas vitórias consecutivas e está na sétima colocação, com 20 pontos. Se vencer o rival, o Rubro-Negro pode voltar ao G4, dependendo de outros resultados. Já o Coxa é o terceiro colocado, com 24 pontos, e pode saltar para a liderança se conseguir um triunfo na Baixada.

O clássico já começou com polêmica fora de campo. Depois de entrarem em um acordo no mês passado, os clubes divergiram em relação à carga de ingressos visitantes. O Athletico afirmava que só liberaria mil ingressos, enquanto o Coritiba exigia os 10% previstos no Regulamento Geral de Competições da CBF. A disputa parou no STJD e teve vitória alviverde, que contará com quatro mil torcedores na Arena.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Dono do melhor ataque da competição, com 18 gols marcados, o Furacão quer manter a sequência positiva conquistada após vencer o Remo e o Avaí nas últimas rodadas. O treinador Odair Hellmann relacionou os mesmos jogadores que viajaram para Florianópolis e a grande dúvida é se o comandante irá manter o esquema com três zagueiros ou não. Outra possibilidade é a entrada de Patrick, na vaga de João Cruz, no meio de campo.

Como chega o Coritiba

Com a melhor defesa do torneio, com apenas seis gols sofridos, o Coxa chega embalado por seis jogos de invencibilidade, sendo cinco deles dentro do G4. Para o clássico, que pode colocar o Alviverde na liderança da Série B, Mozart tem apenas dúvidas no ataque, se começará o jogo com Dellatorre ou Gustavo Coutinho. Na lateral-direita, Alex Silva segue fora e Zeca será titular mais uma vez.

ATHLETICO X CORITIBA

Campeonato Brasileiro Série B – 14ª rodada

Data e horário: 28/6/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Mycael; Belezi, Habraão e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick (João Cruz), Giuliano e Esquivel; Luiz Fernando e Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann.

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.