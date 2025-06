Flamengo x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo mais pesado das oitavas de final do Mundial de Clubes, Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), em busca das quartas de final da competição. O Rubro-Negro fechou a fase de grupos na liderança do grupo D, com sete pontos, enquanto os Bávaros na segunda posição do grupo C, com seis pontos.

Com o formato similar ao da Copa do Mundo de seleções, Flamengo e Bayern de Munique decidem classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, prorrogação e, caso persista a igualdade, disputa de pênaltis. Quem vencer, vai enfrentar PSG ou Inter Miami.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Bayer de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, aliás, terá a transmissão da Globo, Sportv, Cazé TV (Youtube) e DAZN.

Como chega o Flamengo

O Flamengo teve uma campanha impressionante na fase de grupo com vitórias sobre Espérance e Chelsea e um empate com o LAFC. Isso garantiu a liderança do Grupo D e deve injetar confiança no time brasileiro na preparação para enfrentar o Bayern. Em coletiva após empate com os norte-americanos, Filipe Luís deixou claro que vai manter o seu estilo de jogo diante dos alemãos, que também gostam de ter a posse de bola. O duelo promete.

Com relação à escalação, o técnico Filipe Luís estuda a possível entrada de Bruno Henrique na equipe titular e a saída de Arrascaeta. A ideia seria a mesma diante do Chelsea, pois o time ganharia velocidade. No entanto, o treinador tem como dúvida o volante De la Cruz, que ainda segue com dores no joelho esquerdo.

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern estreou na competição aplicando uma goleada por 10 a 0 contra o Auckland City. Depois, bateu o Boca Juniors e, no último confronto da fase de grupos, perdeu para o Benfica, resultado que colocou os bávaros em segundo lugar do grupo e no caminho do Flamengo.

Para o duelo contra os portugueses, Vincent Kompany rodou o time e deixou Harry Kane e Michael Olise no banco até o intervalo. Assim, ele deve retornar com a formação considerada a ideal para o mata-mata contra o Flamengo. Joshua Kimmich e Jonathan Tah também devem voltar para o confronto. Apesar disso, Kim Min-jae, Alphonso Davies e Hiroki Ito são desfalques para o treinador belga.

FLAMENGO x BAYERN DE MUNIQUE

Mundial de Clubes – Oitavas de final

Data-Hora: 29/6/2025 (domingo), às 17h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

FLAMENGO: Rossi, Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Técnico: Felipe Luis.

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic (Upamecano) e Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring (Ambos da Inglaterra)

VAR: Não divulgado

