Filipe Luís completa marca pelo Flamengo e se prepara para maior desafio da carreira

Naquele 1° de outubro de 2024 ninguém imaginava como o Flamengo ficaria com Filipe Luís assumindo o lugar do técnico Tite. No entanto, mais de oito meses depois, os rubro-negros sentem que o clube tomou a decisão mais do que correta. Com títulos e atuações brilhantes, Filipinho, carinhosamente chamado pela Nação, completará 50 jogos e terá o seu principal desafio de sua carreira contra o Bayern de Munique, neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Filipe Luís tem mais troféus do que derrotas como treinador no profissional. Ele já conquistou três títulos (Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil). Além disso, ficou com a Taça Guanabara, que atualmente é o prêmio da primeira fase do Carioca. O treinador, de 39 anos, soma 33 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas no comando técnico do Flamengo, com 75,3% de aproveitamento. De acordo com o portal “Fla Estatísticas”, esses números são o terceiro melhor de um técnico do Flamengo neste século.

O início avassalador de Filipe Luís já ganhou destaque da imprensa internacional e também foi especulado para assumir a Seleção Brasileira, quando ainda não havia acerto com Ancelotti. No entanto, o profissional preferiu seguir o plano de carreira no clube onde encerrou a carreira como lateral-esquerdo e é ídolo da torcida. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. O diretor José Boto, aliás, já disse que a principal preocupação é com Velho Continente. O Atlético de Madrid, por exemplo, já pensa contratar o ex-jogador com uma possível saída de Diego Simeone.

No Mundial de Clubes, Filipe Luís reforçou ao Brasil e mostrou ao mundo que é um técnico diferenciado. Contra o Chelsea, o comandante rubro-negro conseguiu uma virada histórica e venceu por 3 a 1, pela segunda rodada da competição. No momento em que estava perdendo, ele sacou Arrascaeta, um dos destaques do time para colocar Bruno Henrique. No momento, os torcedores não aprovaram a decisão. O camisa 27, entretanto, balançou as redes e foi muito importante para guinada diante dos ingleses.

Filipe Luís vai manter DNA do Flamengo

Diante do Bayern, Filipe Luís tem mais uma vez a oportunidade para provar seu valor. Tanto o time de alemão, que é comandado por Kompany, como o Flamengo, gosta de ter a posse de bola. No entanto, o brasileiro já destacou que a proposta da partida será a mesma.

“Nossa forma de preparar o modelo de jogo, treinar, estudar os adversários, passar para os jogadores é sempre a mesma. O DNA do Flamengo pede você tentar tirar a bola do pé do adversário, tentar pressionar, propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que vamos tentar fazer. Sabemos da qualidade deles e a forma que jogam. Eles vão tentar impor o ritmo deles e vamos tentar fazer a mesma coisa. No final, que vença o melhor”, destacou o treinador.

Por fim, Filipinho terá o último treino neste sábado (28) para ajustar os detalhes para o jogo mais pesado das oitavas de final da competição. Quem vencer, vai enfrentar Inter de Miami, que tem Lionel Messi, ou Paris Saint-Germain, da França.

