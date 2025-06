PSG x Inter Miami: onde assistir, escalações e arbitragem

Paris Saint-Germain (PSG) e Inter Miami protagonizam neste domingo (29) um dos duelos mais esperados das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. A partida ocorre às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, EUA.

O PSG chega ao mata-mata depois de uma classificação dramática. A equipe francesa garantiu a liderança do Grupo B apenas pelo saldo de gols, após um empate triplo em pontos. Em sua chave, estavam Botafogo, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Por outro lado, o Inter Miami se classificou na segunda posição do Grupo A. Seus adversários na primeira fase foram Palmeiras, FC Porto e Al-Ahly.

O jogo tem como principal atrativo um elemento muito especial. Trata-se do reencontro de Lionel Messi com seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, pela primeira vez desde sua saída. O confronto, portanto, coloca frente a frente um líder de grupo contra um segundo colocado. Como resultado, a promessa é de um espetáculo de estrelas, onde só um dos projetos milionários seguirá sonhando com o título mundial.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 13h (de Brasília).

Como chega o PSG

O Paris Saint-Germain chega para o confronto com a confiança de quem se recuperou rápido de um revés e se classificou em primeiro lugar num grupo disputado, ainda que pelo saldo de gols. A equipe de Luis Enrique, recém-saída de uma temporada com tríplice coroa, demonstra um estilo dominante, com altíssima posse de bola e uma defesa sólida, tendo sofrido apenas um gol nos últimos cinco jogos. Apesar de não estar em sua força máxima, o time se mostra perigoso e com o claro objetivo de adicionar o troféu do Mundial à sua coleção.

O principal desafio para o técnico, no entanto, está no departamento médico. O craque e candidato à Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, acaba de retornar de lesão e não deve começar jogando, sendo, na melhor das hipóteses, uma opção no banco de reservas. Na sua ausência, o time tem contado com a boa fase de Khvicha Kvaratskhelia, diretamente envolvido em metade dos gols da equipe no torneio, e com o controle absoluto do meio-campista Vitinha, que tem ditado o ritmo das partidas com uma quantidade impressionante de passes.

Como chega o Inter Miami

O Inter Miami chega para o confronto em boa fase. O time defende uma invencibilidade de seis jogos, mas está ciente do tamanho do desafio. A equipe se classificou em segundo lugar no seu grupo, porém a vaga veio de forma heroica. Foi garantida com empates e uma vitória de virada, selada por uma cobrança de falta genial de Lionel Messi. Além disso, o jogo é carregado de um simbolismo histórico. Isso porque o técnico Javier Mascherano e seus principais jogadores reencontram Luis Enrique, seu antigo treinador na era de ouro do Barcelona.

O grande trunfo da equipe é, sem dúvida, Messi. Além de ser o craque do time, ele também possui um excelente histórico pessoal contra o PSG. O argentino lidera o núcleo de ex-companheiros do Barça que forma a espinha dorsal da equipe. No entanto, o time de Miami lida com problemas importantes, principalmente no gol, devido à lesão do goleiro titular Drake Callender. Por fim, o técnico Mascherano ainda tem decisões a tomar na defesa, como a possível manutenção do jovem Noah Allen na vaga de Jordi Alba.

PARIS SAINT-GERMAIN X INTER MIAMI

Mundial de Clubes 2025 – Oitavas de Final

Data-Hora: 29/6/2025, domingo, 13h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabian Ruíz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Doue. Técnico: Luis Enrique

INTER MIAMI: Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon e Allen; Allende, Redondo, Busquets e Segovia; Messi e Suarez. Técnico: Javier Mascherano

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Não divulgado

