Jorge Jesus quer igualar prazo de contrato ao de Cristiano Ronaldo

A negociação entre Jorge Jesus e o Al Nassr avançou significativamente nas últimas horas e deve ser concluída no início da próxima semana.

Faltam apenas detalhes para a assinatura do contrato — como a definição exata do tempo de vínculo —, mas há otimismo entre todas as partes envolvidas para um desfecho positivo.

O clube saudita deseja contar com o técnico português por duas temporadas, ou ao menos por um ano com renovação automática por mais uma. A duração coincidiria com o novo contrato de Cristiano Ronaldo, que vai até junho de 2027.

Possível reencontro com Gérson

Enquanto finaliza o acerto com Jesus, o Al Nassr também se movimenta no mercado de transferências. Um dos nomes em pauta é o volante Gérson, do Flamengo e da seleção brasileira. O clube disputa a contratação com o Zenit, da Rússia.

Jorge Jesus, inclusive, conhece bem o jogador. Os dois trabalharam juntos no Flamengo durante a vitoriosa campanha de 2019, quando conquistaram a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Aos 70 anos, o treinador está sem clube desde o início de junho, após o Al Hilal tê-lo demitido — justamente o principal rival do Al Nassr na Arábia Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.