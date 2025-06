Corinthians: PF convoca novamente Augusto Melo para depor em inquérito

A Polícia Federal (PF) notificou mais uma vez Augusto Melo — presidente afastado do Corinthians — para prestar depoimento no âmbito de uma investigação que apura possível sonegação fiscal por parte do clube. A informação é do portal ‘UOL’.

A nova oitiva está agendada para 6 de agosto, apenas três dias antes da assembleia geral que poderá confirmar seu retorno ou destituição da presidência. Em maio, ele já havia sido convocado, mas não compareceu, alegando orientação do departamento jurídico do clube para providenciar documentos relacionados ao Regime Centralizado de Execuções (RCE).

Assim, após esse episódio, o Corinthians quitou os débitos parcelando o valor devido à Procuradoria?Geral da Fazenda Nacional. Uma estratégia, inclusive, que pode suspender temporariamente o andamento das apurações fiscais.

No entanto, os débitos junto à União originaram uma dívida ativa, motivando uma nova investigação pela PF em conjunto com o Ministério Público Federal. O inquérito segue os artigos 1 e 2 da Lei nº?8.137/1990, e foi instaurado em 30 de abril. Outros dois processos semelhantes estão em tramitação em sigilo.

‘Grande devedor’

O prazo inicial definido pelo MPF para conclusão é de cerca de quatro meses, com possibilidade de prorrogação. Dentro desse período, novas intimações podem ser emitidas.

Porém, mesmo sem divulgar os valores exatos, referem-se ao clube como um ‘grande devedor’ no processo, destacando as dívidas acumuladas no primeiro ano da gestão de Melo.

Em comunicado oficial, a gestão interina do Corinthians informou que está ciente da investigação e adotará as medidas jurídicas necessárias para prestar esclarecimentos às autoridades.

