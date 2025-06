Após dois anos suspenso, Pogba volta ao futebol e fecha com o Monaco

Sem entrar em campo desde setembro de 2023, Paul Pogba está de volta ao futebol e foi anunciado oficialmente neste sábado (28) como novo reforço do Monaco. O meio-campista francês assinou contrato até 2027.

Pogba, de 32 anos, cumpriu suspensão de 18 meses por doping e rescindiu o vínculo com a Juventus. Agora, retorna ao seu país de origem, mas curiosamente fará sua estreia na Ligue 1, competição que nunca disputou.

Revelado pelo US Torcy e com passagem pelo Le Havre, Pogba finalizou sua formação nas categorias de base do Manchester United. Em 2012, transferiu-se para a Juventus, onde atuou por quatro temporadas antes de retornar ao clube inglês em uma negociação superior a 100 milhões de euros.

Após seis anos no Manchester United, o francês voltou à Juventus, mas teve pouco destaque: disputou apenas 12 partidas e deu uma assistência.

