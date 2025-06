Melhor jogadora do mundo pode desfalcar Espanha na Euro

Por essa o Barcelona e a seleção da Espanha não esperavam. Afinal, Aitana Bonmatí, melhor jogadora do mundo, fundamental na formação de ambas as equipes, contraiu meningite viral. Ela está num hospital em Madri, capital espanhola, sem previsão de alta.

O estado da meio-campista do Barça não é grave, mas requer cuidados. Assim, ela está recebendo tratamento e permanece em observação. Portanto, não se sabe se estará apta para participar da Eurocopa, que está próxima, de 2 a 27 de julho.

Aitana virou exemplo para geração de jogadoras

Aitana Bonmatí tem 27 anos. Nascida em 18/1/1998 em Vilanova i la Geltrú, na Catalunha, a meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola construiu uma carreira marcada por títulos, talento técnico e liderança em campo. Ela é considerada a melhor da atualidade. E uma das maiores da história.

Bonmatí integra o time principal do FC Barcelona desde 2016, após passar pelas categorias de base do clube. Com a camisa blaugrana, teve protagonismo nas campanhas vitoriosas da equipe na Liga dos Campeões da UEFA. Assim, conquistou três títulos continentais e foi eleita, por três temporadas consecutivas, a melhor jogadora da competição — um feito inédito.

Pela seleção espanhola, Aitana estreou em 2017 e soma mais de 75 jogos, com 30 gols. Em 2023, liderou a equipe rumo à conquista inédita da Copa do Mundo Feminina, na Austrália e Nova Zelândia, recebendo o título de Melhor Jogadora do Torneio. Em 2024, contribuiu decisivamente para o troféu da Liga das Nações da UEFA, consolidando o domínio da Espanha no futebol feminino.

Aitana ganhou o prêmio Bola de Ouro em 2023 e 2024, além de prêmios da FIFA e da UEFA. Especialistas a comparam a Andrés Iniesta pelo estilo de jogo elegante, visão e controle de bola. Desse modo, ela se tornou símbolo de uma nova geração de meio-campistas.

Fora dos gramados, Bonmatí atua como embaixadora do ACNUR, a agência da ONU para refugiados, engajando-se em ações sociais para inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Eurocopa está chegando

A competição que envolve as seleções femininas do Velho Continente vai de 2 a 27 de julho, na Suíça. Os jogos se distribuem por estádios de oito cidades: Basel, Berna, Genebra, Zurique, St Gallen, Thun, Sion e Lucerna.

A Eurocopa feminina reúne 15 seleções vindas da fase de qualificação entre países da Uefa, além da Suíça, que garantiu sua vaga como país-sede.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.