Flamengo e Bayern têm novidades para o duelo pelo Mundial

Flamengo e Bayern encerraram a preparação para o duelo das oitavas de final do Mundial de Clubes deste domingo, às 17h (de Brasília). Cada time teve uma novidade. Pelo lado brasileiro, De la Cruz participou a atividade, enquanto Musiala esteve presente na do time alemão.

De la Cruz se recupera de lesão no joelho esquerdo e foi a campo na sexta-feira para trabalhos com a preparação física. Neste sábado, ele se juntou ao elenco do Flamengo no aquecimento. Posteriormente, a atividade foi fechada para a imprensa.

O meia não atuou ainda neste Mundial. Ele estava sendo preparado para atuar contra o Chelsea, mas voltou a sentir dores no joelho. Na última sexta-feira, ele afirmou que trabalhava para estar à disposição contra o Bayern.

Por outro lado, Musiala estreou fazendo três gols na goleada de 10 a 0 do Bayern sobre o Auckland CIty. Na rodada seguinte, contra o Boca Juniors, sentiu um desconforto físico, que o tirou do jogo contra o Benfica. Agora, a imprensa alemã dá como certa a volta contra o Rubro-Negro.

O Flamengo viaja nesta tarde para Miami. O jogo contra o Bayern será no Hard Rock Stadium. Será o terceiro estádio que o time brasileiro jogará nesta competição nos Estados Unidos.

