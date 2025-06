Paulinho cita dores e vibra com gol decisivo pelo Palmeiras: ‘Precisava de um chute’

Pulinho marca gol decisivo na classificação do Palmeiras para as quartas do Mundial - (crédito: Foto: Divulgação / FIFA)

Em um jogo muito disputado, na Filadélfia, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Paulinho na prorrogação, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Assim, o atacante, que enfrenta um problema físico e não consegue atuar por muito tempo, revelou que precisava de apenas uma bola para estufar a rede.

“Fico muito feliz. Para mim está sendo um momento difícil, por não conseguir jogar meus 100%. Eu falei para o Mayke, que eu precisava de um chute rasteiro para testar o goleiro deles. Logo na bola seguinte, eu consegui fazer o gol. O treinador está fazendo de tudo pra eu me sentir pertencente ao grupo. Ainda mais agora que eu vim de uma lesão grave. O tempo que você tem neste Mundial, tem que fazer e acontecer.

“Foi muita emoção na hora. Um jogo difícil, contra uma equipe extremamente competitiva. Eu sabia que o jogo ia dar uma esfriada por causa da prorrogação. O goleiro deles estava muito bem pelo alto e precisávamos dessa bola no chão. Algo que me dá mais confiança ainda. Eu sinto dor e tenho minha lesão, que é difícil conviver com isso.

Lesão e superação em campo

Vale lembrar que Paulinho teve uma fratura pro estresse na tíbia da perna direita. Ele fez uma cirurgia em dezembro, porém ainda sente dores no local desde março. Diante disso, o jogador tem atuado com uma minutagem longe do ideal para a sua carreira, mas tem dado conta do recado com gols decisivos, como também diante do Inter Miami.

“Tem que saber dosar a carga e os impactos. Eles afetam a região e podem machucar mais. É o descanso e saber usar o momento certo para eu mostrar e produzir o que eu sei. Desde que cheguei, eu sabia que o desafio era importante e sempre busco me superar. Jogar em um clube grande como o Palmeiras e uma competição como essa me motiva e dá mais força e confiança para fazer o que mais amo que é jogar futebol.

Herói da classificação palmeirense, o jogador entrou aos 17 do segundo tempo no lugar de Estêvão. Então, estufou a rede aos nove minutos do primeiro tempo da prorrogação e foi substituído na sequência, aos 12 minutos, com Micael entrando no lugar.

Nas quartas de final, o Alviverde terá pela frente o vencedor do duelo entre Chelsea-ING e Benfica-POR, que se enfrentam ainda neste sábado (28), às 17h (de Brasília), em Charlotte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.