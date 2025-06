Palmeiras terá desfalques importantes nas quartas do Mundial de Clubes

Gustavo Gómez foi expulso e desfalca o Palmeiras nas quartas de final do Mundial - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras garantiu a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Afinal, o Alviverde bateu o Botafogo por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Paulinho, na Filadélfia. No entanto, a equipe paulista terá dois desfalques importantes para o próximo duelo. Gustavo Gómez e Joaquim Piquerez receberam cartão e estarão fora de combate diante de Chelsea-ING ou Benfica-POR.

Nesse sentido, o lateral estava pendurado e recebeu o segundo amarelo na competição por uma falta em Artur. Gómez, por sua vez, tomou a advertência ainda no primeiro tempo, ao derrubar Allan. Em seguida, na prorrogação, foi expulso depois de uma disputa com Barboza, do Alvinegro.

Além disso, Abel Ferreira também não poderá contar com Murilo, que teve uma lesão na coxa esquerda e não deve atuar mais no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Diante disso, o comandante português conta com mais dois zagueiros entre os inscritos: Micael, Naves e Benedetti. Um dos dois deve formar dupla com Bruno Fuchs nas quartas de final. Na lateral, Vanderlan substituto imediato de Piquerez.

Por outro lado, Giay, Richard Ríos, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Abel Ferreira estavam pendurados neste sábado, mas não receberam um novo amarelo.

Por fim, o Palmeiras volta aos gramados na próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), novamente na Filadélfia. A equipe aguarda seu adversário, que sairá do confronto entre Chelsea, da Inglaterra, e Benfica, de Portugal.

